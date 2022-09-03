Природный пожар в Костанайской области: МЧС запустило горячую линию

Фото: МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям запустило горячую линию в связи с природным пожаром в Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Жители, нуждающиеся в помощи в связи с природным пожаром в Костанайской области, могут обратиться по телефону горячей линии ДЧС.

"Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате. Они обеспечены питанием.

Открыта горячая линия, организована работа психологов МЧС и ДЧС. Номера телефонов горячей линии - 8 717 2 53 32 84, 8 714 2 50 36 24", - говорится в сообщении министерства.

Фото: МЧС РК

Также люди, нуждающееся в помощи могут обратиться по телефонам 112 и 101, отметили в ведомстве.

Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Фото: МЧС РК

"В соответствии со статьей 58 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" граждане имеют право на возмещение вреда (ущерба), полученного в результате чрезвычайной ситуации природного характера", - говорится в сообщении.

Фото: МЧС РК

Напомним, по последним данным МЧС на 3 сентября, в Аулиекольском районе площадь пожара превысила 3000 гектаров.

Также отметим, что в Костанайской области из-за пожаров отложили празднование 150-летия Ахмета Байтурсынова, которое должен был посетить глава государства, вместо этого в ходе предстоящей рабочей поездки в Костанайскую область Касым-Жомарт Токаев планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986057-prirodnyy-pozhar-v-kostanayskoy-oblasti-mchs-zapustilo-goryachuyu-liniyu/