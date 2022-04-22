Пожар в школе Павлодара: возбуждено уголовное дело

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

Начальник управления государственного пожарного контроля МЧС РК Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК высказался о крупном пожаре, произошедшем вчера в одной из школ Павлодара, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, известна ли предварительная причина пожара.

"Материалы по факту пожара в настоящее время расследуются. Предварительная причина произошедшего пожара - это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов, то есть нестандартных электрических удлинителей. Это предварительно. Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего пожара", - сообщил Ерлан Турегелдиев.

Напомним, вчера, 21 апреля, в школе №28 Павлодара случился крупный пожар. Из здания эвакуировали 550 детей. Общая площадь пожара составила более 1200 квадратных метров. Пожарные боролись с пламенем больше 2 часов.

В управлении по ЧС города сообщали, что предварительная причина пожара - короткое замыкание удлинителя в кабинете физики.

Отметим, что на прошлой неделе пожар случился еще в одной школе Павлодара. Тогда сообщалось, что в результате ЧП пять человек попали в больницу.

Комментируя оба происшествия, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что во всех организациях образования проведут проверки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966312-pozhar-v-shkole-pavlodara-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/