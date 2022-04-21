Площадь увеличилась в 6 раз: пожар в павлодарской школе ликвидировали

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

В ДЧС Павлодарской области сообщили, что возгорание в школе №28 ликвидировали. На данный момент сотрудники занимаются проливкой мелких очагов. Общая площадь пожара в итоге увеличилась в 6 раз и составила более 1200 квадратных метров, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ДЧС, в школе выгорела кровля, а также мебель. На тушение ушло более 2 часов. Число пожарных пришлось увеличить до 70 человек, технику предоставили также коммунальные службы города.

"Тушение пожара осложнилось горючей загрузкой (старый битум и рубероид на кровле)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным директора школы №28, ремонт проводили в 2020 году. На него было потрачено 200 миллионов тенге.

Напомним, возгорание произошло сегодня примерно в 8 утра. На место выехали оперативные службы, а также акимы Павлодарской области и Павлодара. Учеников эвакуировали сразу, в здании сработала сигнализация. Сначала речь шла о площади пожара в 200 кв.м.

О ЧП высказался министр образования и науки Казахстана. Он отметил, что будет проведена проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966137-ploschad-uvelichilas-v-6-raz-pozhar-v-pavlodarskoy-shkole-likvidirovali/