Пять человек попали в больницу после пожара в павлодарской школе

Тушение пожара в школе. Кадр из видео: instagram.com/pavlodar_tjd

В одной из павлодарских школ произошел пожар – горело книгохранилище на третьем этаже здания. В результате пожара пять человек были доставлены в больницу, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС Павлодарской области.

Сегодня, 15 апреля, произошел пожар на третьем этаже СОШ № 1. Огонь распространился по кабинету книгохранилища на площади 15 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть ДЧС в 11:06.

Отмечается, что до прибытия пожарного подразделения были эвакуированы 479 человек, 414 из которых – дети.

"В 11:41 пожар ликвидирован", – сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Бригадой скорой помощи с места пожара в больницу увезли 5 человек. Потребовалась ли кому-то из них госпитализация, уточняется.

В тушении пожара принимали участие 35 человек личного состава ДЧС и 9 единиц техники, ЦМК и службы "102", "103". Причина пожара пока устанавливается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965233-pyat-chelovek-popali-v-bolnitsu-posle-pozhara-v-pavlodarskoy-shkole/