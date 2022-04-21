"Не первый случай": министр образования высказался о пожаре в павлодарской школе

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов в кулуарах сената высказался о пожаре в одной из школ Павлодара. Глава МОН заверил, что после ЧП все организации образования проверят, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Аймагамбетов, это не первый такой случай в данном регионе.

"Надо сказать, что это уже не первый случай. Поэтому нами было дано поручение провести полную проверку всех организаций образования, потому что противопожарные мероприятия должны соблюдаться.

Когда школу принимают в эксплуатацию, после ремонта и перед началом нового учебного года обязательно должны быть акты (проверок – прим. ред.). В том числе от противопожарных служб", – добавил он.

По его словам, будет проведено расследование, которое покажет, что стало причиной возгорания.

"По той информации, что имеется у меня, пострадавших нет, за исключением одного учителя, у которого психологическая проблема, связанная с этой ситуацией. Ему оказывается психологическая помощь", – подчеркнул глава МОН.

Министр добавил, что представителями соответствующих служб будет проведено полное обследование здания.

"Соответствующие службы посмотрят, проводка это или другие причины. Если выяснится, что опасности для дальнейшего обучения нет, то дети могут продолжить обучение. Короткий промежуток времени они могут обучаться дистанционно.

Если выяснится, что это здание непригодно (для эксплуатации – прим. ред.), акимат будет принимать меры для того, чтобы эти дети могли продолжать обучение в других организациях, с учетом логистики, близости и так далее", – резюмировал Аймагамбетов.

Напомним, пожар в школе №28 Павлодара произошел сегодня утром. Из горящего здания эвакуировали больше 550 детей.

На прошлой неделе в школе №1 в Павлодаре также случился пожар. Тогда сообщалось, что в результате ЧП пять человек попали в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966106-ne-pervyy-sluchay-ministr-obrazovaniya-vyskazalsya-o-pozhare-v-pavlodarskoy-shkole/