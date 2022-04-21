Эвакуировали больше 550 детей: акимы выехали на место крупного пожара в школе Павлодара

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

Возгорание в школе №28 в Павлодаре началось сегодня примерно в 8 утра. На данный момент здесь работают более 50 пожарных. Предварительно, общая площадь пожара - 200 квадратных метров, передает корреспондент NUR.KZ с места происшествия.

Огнем охвачена крыша, а также второй этаж здания. Пожарные на протяжении часа пытаются локализовать возгорание.

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

На место ЧП выехали акимы Павлодарской области Абылкаир Скаков и Павлодара Асаин Байханов.

Акимы на месте пожара. Фото: NUR.KZ

"В 8 утра поступило сообщение о пожаре в школе №28 по адресу: улица Торайгырова, 24. В четырехэтажном здании на втором этаже произошло возгорание на площади, ориентировочно, 200 кв.м. До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 ребенок", - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

Руководство школы пояснило, что возгорание началось в кабинете физики. Учитель пыталась потушить пламя самостоятельно, однако не справилась. Ее госпитализировали. Сработала пожарная сигнализация, после чего началась эвакуация.

Напомним, 15 апреля в школе №1 в Павлодаре тоже произошел пожар. С места происшествия пять человек попали в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966076-evakuirovali-bolshe-550-detey-akimy-vyehali-na-mesto-krupnogo-pozhara-v-shkole-pavlodara/