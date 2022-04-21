Названы возможные причины крупного пожара в павлодарской школе

Пожар в павлодарской школе. Фото: NUR.KZ

Сегодня на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций Павлодарской области были озвучены предварительные версии крупного пожара в школе №28 города Павлодара.

Напомним, возгорание произошло сегодня, в четверг, примерно в 8 утра. На место выехали оперативные службы, а также акимы Павлодара и области. Учеников эвакуировали сразу, как только в здании сработала сигнализация.

Общая площадь пожара составила более 1200 квадратных метров. Боролись с пламенем более 2 часов.

Позже в региональной службе коммуникаций Павлодарской области состоялась пресс-конференция, на которой были озвучены предварительные версии возгорания. Слова одного из спикеров приводит Sputnik Казахстан.

"Предварительная причина сегодняшнего пожара в школе №28 – короткое замыкание удлинителя в кабинете физики, – говорит заместитель начальника управления по ЧС города Павлодара Тлекжан Галямов.

"Учитель пришла в свой класс, на занятия с 9 "б" классом. Помещение разделено деревянной перегородкой на, собственно, класс и лабораторию. Учитель зашла в лабораторию и включила компьютер, принтер и интерактивную доску для подготовки учебного процесса. В это время выбило автомат. Физик вышла в коридор, чтобы осмотреть его. Автомат был выключен. Учитель включила его, и в это время началось задымление".

Далее, как рассказал Галямов, на помощь прибежал 25-летний учитель физкультуры – он увидел в правом углу лаборатории у стены пламя высотой около метра. Мужчина стал гасить его огнетушителем, скоро содержимое его закончилось, физрук сбегал за вторым. Но в это время пламя полыхнуло еще сильнее, и он уже не мог с ним справиться. В школе началась эвакуация.

По словам Галямова, пожарные обнаружили в лаборатории два удлинителя, один из которых оказался поврежденным и не должен был использоваться по назначению.

Что касается причины пожара в другой павлодарской школе № 1, случившегося неделей ранее, то сейчас в качестве одной из версий рассматривается поджог. Свидетели видели, как из помещения, где началось возгорание, выбежал школьник младших классов.

Но, как указал спасатель, поскольку идет расследование, утверждать эту причину пожара преждевременно.

О сегодняшнем ЧП ранее высказался министр образования и науки Казахстана. Он отметил, что по данному факту будет проведена проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966229-krupnyy-pozhar-v-pavlodarskoy-shkole-nazvany-ego-veroyatnye-prichiny/