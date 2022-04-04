Информацию о последствиях паводков на западе Казахстана уточнили в МЧС

Фото: пресс-служба МЧС РК

В МЧС Казахстана уточнили информацию о последствиях паводков на западе страны - талыми водами затопило 99 домов, а не 172, как сообщалось ранее. Из-за паводков погибло больше 100 голов скота, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.

После комиссионных обследований было установлено, что в результате паводков на западе Казахстана затопило 99 домов - ранее сообщалось о подтоплении 172 домов и эвакуации почти 700 человек.

"В населенном пункте Жаксыбай Жанибекского района ЗКО произошел падеж 108 голов скота", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибло 15 голов мелкого рогатого скота.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Всего в стране из-за паводков эвакуировано больше 840 человек, половина из них остановилась у родственников, остальных разместили в пунктах временной эвакуации.

Зарегистрировано 24 перелива на автодорогах, в том числе республиканского и областного значения, размыты 14 участков автодорог. В Актюбинской области накануне талыми водами залило две трассы.

Напомним, сегодня, 4 апреля, в восьми регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963308-informatsiyu-o-posledstviyah-pavodkov-na-zapade-kazahstana-utochnili-v-mchs/