Более 170 жилых домов подтоплены в ЗКО, эвакуированы сотни граждан (фото, видео)

Подтопление в селе. Фото: пресс-служба МЧС РК

Сегодня, 3 апреля, в Жанибекском районе ЗКО из-за обильного таяния снега и выпадения осадков произошло подтопление талыми водами в 2 населенных пунктах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Так, в селе Жаксыбай, по свежим данным, подтоплено порядка 170 жилых домов.

Сотрудники местных исполнительных органов и пограничники эвакуировали из зоны подтопления 637 человек. 305 человек, в том числе 89 детей, разместили в КГУ "Комплекс "школа-ясли-детский сад" имени М. Б. Иксанова". Остальные 332 человека размещены у родственников.

Заграждение. Фото: пресс-служба МЧС РК

В селе Таловка подтоплены 2 жилых дома. Эвакуировано 8 человек, в том числе 2 детей. Все они размещены у родственников.

Силами ДЧС, МИО и пограничной службы проводится подворовой обход, организовано дежурство.

Подтопление в селе. Фото: пресс-служба МЧС РК

Дополнительно от ДЧС Атырауской области в ЗКО на вертолете "МИ-8" отправили группу из 12 спасателей сил с необходимым оборудованием, а также группу из 34 человек и 4 единиц техники на автотранспорте.

​Также в областном центре дополнительно сформировали силы и средства в количестве 20 человек личного состава и 3 единиц техники.

Заграждение. Фото: пресс-служба МЧС РК

Напомним, что о ситуации с паводками в стране мы рассказывали утром. Кроме того, позже в МЧС сообщили, что из-за подтоплений начался падеж скота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963279-bolee-170-zhilyh-domov-podtopleny-v-zko-evakuirovany-sotni-grazhdan-foto-video/