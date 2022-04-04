Две трассы залило талыми водами в Актюбинской области (видео)

Кадр из видео: instagram.com/qaj_aktobe

Вчера, 3 апреля, в Актюбинской области из-за интенсивного поступления талых вод на автодороге республиканского значения А-27 "Актобе - Атырау - граница РФ" произошел перелив талой воды на объездной дороге моста Табантал. О ситуации сообщается на официальной Instagram-странице филиала "КазАвтоЖол" по Актюбинской области.

Из-за ЧП с 18:20 на дороге, ведущей от Алги до Кандыагаша, ввели ограничение для всех видов транспорта.

Подрядная организация приступила к рытью дополнительного канала для пропуска талых вод - укрепление земляной насыпи инертными материалами и мешкотарой не смогло бы сдержать такого количеств воды.

Перелив талых вод произошел и на трассе А-25 "Актобе - граница РФ"

"Ширина разлива талой воды по дорожному полотну составила 50 - 55 м, высота - до 20 см. На указанном участке имеется одноочковая труба диаметром 1,5 метра. ​В связи с большим объемом поступающих талых вод пропускаемость одноочковых труб не позволяет произвести сброс талых вод", - объяснили дорожники.

Здесь движение транспорта закрывать не стали. На место выехали руководство филиала "КазАвтоЖол", сотрудники "Казахавтодор", а также рабочие, спецтехника, погрузчик и "ГАЗель" с 700 мешками песка.

Ближе к полуночи рабочим удалось устранить перелив.

"На данный момент никаких препятствий для движения автотранспорта нет. ​Паводковая обстановка на автодороге республиканского значения на особом контроле руководства", - говорится в сообщении.

Напомним, в ЗКО из-за паводков случился падеж скота, десятки жилых домов залило талой водой, сотни людей эвакуированы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963306-dve-trassy-zalilo-talymi-vodami-v-aktyubinskoy-oblasti-video/