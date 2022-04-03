Ветер до 28 м/с, туман: жителей восьми регионов Казахстана предупредили о штормовой погоде

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Казахстанские синоптики предупредили жителей восьми регионов республики о штормовой погоде на завтра, 4 апреля. В большинстве регионов завтра будет туман и сильный ветер. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, днем 4 апреля на севере Мангистауской области ожидается гроза. На западе и северо-востоке региона будет пыльная буря. Скорость ветра составит в среднем составит 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с.

4 апреля в Кызылординской области синоптики обещают ветер до 15-20 м/с.

Завтра в Актюбинской области также будет ветер с порывами до 15-20 м/с.

Утром и днем 4 апреля в Атырауской области прогнозируется ветер со средней скоростью до 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.

В Атырау завтра днем тоже ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Ночью и утром 4 апреля на юге Акмолинской области возможен туман и порывистый ветер до 15-20 м/с.

В Кокшетау завтра тоже будет ветрено: скорость порывов достигнет 15 м/с.

4 апреля на севере Костанайской области синоптики обещают туман. Скорость ветра составит в среднем составит 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с.

В Костанае завтра тоже ожидается порывистый ветер со скоростью до 15-20 м/с.

4 апреля на востоке Западно-Казахстанской области будет туман. Средняя скорость ветра в регионе и в Уральске достигнет 15-20 м/с, могут быть порывы до 23-28 м/с.

Завтра ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области также прогнозируется туман. Скорость ветра с порывами в регионе и в Петропавловске составит 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963276-veter-do-28-ms-tuman-shtormovaya-pogoda-na-4-aprelya-ozhidaetsya-v-vosmi-regionah-kazahstana/