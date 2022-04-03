Падеж скота начался из-за паводков в Казахстане (фото, видео)

Паводки. Фото: пресс-служба МЧС РК

Согласно обновленной информации от МЧС Казахстана, с начала паводкового периода талыми водами подтоплено 85 жилых и 15 дачных домов, а также 2 социальных объекта в 6 населенных пунктах передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Заблаговременно из зон подтопления эвакуировали 196 человек, из них 74 - за последние сутки. 139 разместили в пунктах временной эвакуации, 57 – у родственников.

Насос. Фото: пресс-служба МЧС РК

Также за сутки зарегистрировано подтопление 5 жилых и 15 дачных домов, произошли переливы на 3 участках автодорог республиканского и 1 областного значения.

Очистка канала. Фото: пресс-служба МЧС РК

В ходе комиссионного обследования в поселке Шалгын ЗКО дополнительно установлено подтопление 4 жилых домов и падеж 15 голов МРС.

Очистка канала. Фото: пресс-служба МЧС РК

На станции "Мырза" в Темиртау произошло подтопление 1 жилого дома: эвакуированы 7 человек, из них 5 - дети.

Сотрудники МЧС. Фото: пресс-служба МЧС РК

В работах задействованы 1067 сотрудников МЧС, МВД и местных исполнительных органов (МИО).

Сотрудники МЧС. Фото: пресс-служба МЧС РК

Напомним, что ранее мы уже рассказывали о ситуации с паводками в Казахстане.

Уборка снега. Фото: пресс-служба МЧС РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963274-padezh-skota-nachalsya-iz-za-pavodkov-v-kazahstane-foto-video/