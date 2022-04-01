Что стало причиной паводков в Казахстане, объяснил глава МЧС

Иллюстративное фото: ДЧС Алматы

Премьер-министр Алихан Смаилов провел телефонный разговор с главой МЧС Юрием Ильиным и акимами Актюбинской области – Ондасыном Уразалиным, Павлодарской – Абылкаиром Скаковым, Западно-Казахстанской – Гани Искалиевым и Северо-Казахстанской – Кумаром Аксакаловым. Министр и главы регионов доложили о паводковой обстановке в стране, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

Как сообщил глава МЧС, на сегодня в Казахстане 227 населенных пунктов находятся в зоне риска. На факт подтоплений повлияли три причины:

несвоевременный вывоз снега;

неочищенные арыки;

талые воды.

В настоящее время риск подтопления сохраняется в северных и западных регионах страны.

В целях защиты населенных пунктов от паводков в 2017 году была разработана и утверждена Дорожная карта противопаводковых мероприятий на 2021 - 2023 годы.

В рамках Дорожной карты в 2021 году из запланированных к реализации 68 мероприятий выполнено 33 мероприятия и 4 - раньше запланированного срока. В целом по стране из 1010 паводкоопасных населенных пунктов потенциальная угроза подтопления сохраняется для 285. При этом угроза снята с 340 и минимизирована для 385 населенных пунктов.

По состоянию на 31 марта площадь покрытия снегом составляет 47%. В этом году в ходе первой волны потепления зафиксированы факты подтоплений 3-х участков автомобильных дорог в ВКО, ЗКО, Атырауской областях.

В результате второй волны из-за обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами, пришедшими со степных полей, двух жилых домов в селе Рождественка Павлодарской области, 25 домов и 2 социальных объектов в селе Шалгын Западно-Казахстанской области (проведена эвакуация населения в поселке Косколь), 3 размыва участков автомобильных дорог в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

В свою очередь акимы регионов доложили о принимаемых мерах и по восстановлению подтопленных территорий.

Премьер-министр поручил ускорить реализацию Дорожной карты, оперативно реагировать на поступающие жалобы, снять все риски возможных подтоплений и уделить особое внимание реализации всех мер для обеспечения безопасности граждан. Руководителям регионов было поручено взять данный вопрос на особый контроль.

Напомним, 22 февраля на заседании правительства были рассмотрены меры готовности центральных и местных исполнительных органов к паводковому периоду.

Премьер-министр Смаилов давал поручение акиматам об обеспечении своевременного проведения работ по вывозу снега, в том числе из сельских населенных пунктов, расчистке арыков, ливневой канализации, возведению временных дамб.

Отметим, ранее сообщалось, что в Актобе школьницу затянуло в арык на затопленной талой водой улице. Ее спасли мужчины, оказавшиеся поблизости.

Накануне в Атырауской области из-за паводковых вод из берегов вышла река Ногайты. Жителей близлежащего села срочно эвакуировали.

Между тем в Западно-Казахстанской области талыми водами размыло переправу, из-за паводков разрушена сельская школа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963099-prichiny-pavodkov-v-kazahstane-nazval-glava-mchs/