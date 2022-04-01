Девочку затянуло в арык с талой водой в Актобе (видео)

Спасение школьницы в Актобе. Фото: diapazon.kz

Шокирующий инцидент произошел накануне, 31 марта, в Актобе - школьница едва не погибла в арыке с талой водой. Спасли девочку работники и посетители фитнес-клуба, расположенного поблизости, передает издание "Диапазон".

Инцидент произошел в микрорайоне Батыс-2 недалеко от жилого комплекса "Арбат".

Как пишет издание, школьница с рюкзаком шла по тротуару, хотела пройти по краю арыка с талой водой, но упала в него. Она ушла под воду с головой и ее понесло дальше по течению.

На помощь ребенку бросились работники и посетители расположенного поблизости фитнес-клуба. Им удалось вытащить ребенка.

Момент спасения девочки сняли на видео.

Пока о состоянии школьницы неизвестно. Официальный комментарий по этому случаю изданию пообещали дать сегодня, 1 апреля.

Отмечается, что вечером подтопленные района Актобе посетили аким области Ондасын Уразалин и аким города Асхат Шахаров. Они побывали и в микрорайоне Батыс-2, где и произошел инцидент.

Уразалин сделал замечание акиму города.

"Сколько раз во время объездов города вы докладывали, что все под контролем, снег вывозят своевременно и каких-либо проблем с паводком не возникнет. Кто будет нести ответственность? Принимайте меры", - отчитал аким региона Шахарова.

Он также добавил, что все ответственные работники, которые допустили такой поводок, будут наказаны.

Между тем, по данным издания, в некоторых школах Батыс-2 учеников переводят на "дистанционку" из-за паводков. Родителей об этом информируют в школьных чатах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963047-devochku-zatyanulo-v-aryke-s-taloy-vodoy-v-aktobe-video/