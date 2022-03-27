ТЭЦ после обрушения трубы. Фото: instagram.com/dtp_sko

Накануне вечером еще одна авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске, где недавно рухнула труба. На объекте вышли из строя котлоагрегаторы, сообщается в официальном Instagram ситуационного центра IKomek-109.

Согласно опубликованной информации, на ТЭЦ работают два котла и две турбины.

Подчеркивается, что на днях АО "Севказэнерго" информировало о том, что в котельном цехе идут ремонтно-восстановительные работы, пишет МИА "Казинформ".

После частичного обрушения дымовой трубы остановили котлоагрегаты первой очереди.

По информации издания, энергетики восстанавливали техсостояние оставшегося оборудования. Работали пять котлоагрегатов и три турбогенератора.

Специалисты готовили к подключению еще два котла.

О причинах аварии и сроках восстановления тепла в квартирах горожан в компании не сообщили.

Напомним, что неделю назад на теплоэлектроцентрали в Петропавловске случилось ЧП - рухнула одна из трех дымовых труб. Вскоре были задержаны директор и главный инженер ТЭЦ-2 Петропавловска.

Вице-министр энергетики назвал два основных фактора, которые привели к обрушению трубы на петропавловской ТЭЦ – станция была старой и имела высокий износ.

22 марта спасатели нашли тело сотрудницы, пропавшей после ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962284-esche-odna-avariya-proizoshla-na-tets-2-v-petropavlovske/