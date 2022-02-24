Аким Алматинской области рассказал, где был во время январских событий

Акимат Алматинской области после беспорядков. Фото: NUR.KZ

Аким Алматинской области Канат Бозумбаев в ходе пресс-конференции рассказал о январских событиях. Он признал, что в течение суток в Талдыкоргане царило безвластие, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Бозумбаев сообщил, что в первый день беспорядков он пытался организовать с протестующими конструктивный диалог.

"Вечером 4 января я предлагал протестующим пройти в мой кабинет и обсудить все проблемные вопросы. К ночи часть митингующих разошлась по домам. Конечно, были споры, ругательства, взаимные оскорбления, выражение возмущений, крики.

Но, главное, что в этот день не было кровопролития. В целом пар был выпущен и митинг завершился спокойно.

Однако ситуация в корне изменилась на следующий день, 5 января. Свыше 500 участников беспорядков, в большинстве своем это молодые люди, разгромили и сожгли административные здания. Вместе с этим началось мародерство", - рассказал аким Алматинской области.

По его утверждению, связь с акимами районов и городов поддерживалась на постоянной основе. Был создан специальный оперативный штаб, в состав которого вошли сотрудники полиции, прокуратуры, Антикора, ДКНБ, Нацгвардии.

"Я вылетел в Нур-Султан на переговоры с МВД, попросив подкрепление из столицы. В область прибыли спецназовцы, началась антитеррористическая спецоперация", - пояснил глава региона.

"Надо признать, что в течение суток в городе царило безвластие. Но в итоге благодаря слаженным действиям всех госструктур порядок был восстановлен.

Касательно правоохранительных ведомств сейчас известно, что руководитель ДП вместе со своими пятью заместителями отстранен от занимаемой должности. Освобожден от должности и глава ДКНБ. По всем фактам во время этих событий продолжаются уголовные расследования. Я уверен, что будет определена ответственность каждого", - заключил Канат Бозумбаев.

Напомним, в ходе массовых беспорядков агрессивная толпа избила заместителя акима Алматинской области Ляззата Турлашова.

Также во время сегодняшней пресс-конференции Канат Бозумбаев высказался о рынке "Алтын Орда".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1957735-akim-almatinskoy-oblasti-rasskazal-gde-byl-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy/