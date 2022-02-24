Аким Алматинской области высказался о рынке "Алтын Орда"

Канат Бозумбаев. Фото: gov.kz

Аким Алматинской области Канат Бозумбаев сегодня в ходе пресс-конференции высказался о рынке "Алтын Орда", передает корреспондент NUR.KZ.

"Есть у нас знаменитый базар-монополист "Алтын Орда", есть поручение президента по наведению там порядка. Мы сейчас готовимся. Какие-то цифры, может, раскрывать не буду.

Но хочу сказать, что компании, связанные с этим рынком, платили налогов в прошлые годы от 10 млн до 20 млн тенге всего. Масштаб можете представить, сколько они не платили в бюджет. Поэтому работа будет проведена по всем линиям, начиная от архитектурного, санитарного, фитосанитарного, ветеринарного контроля и налоговой", - заявил Канат Бозумбаев.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок на рынке "Алтын Орда", заявив, что это место превратилось в лакомый кусок для спекулянтов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957716-akim-almatinskoy-oblasti-vyskazalsya-o-rynke-altyn-orda/