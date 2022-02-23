Марат Осипов: online.zakon.kz

Задержан бывший заместитель председателя КНБ Марат Осипов. 23 февраля его с санкции суда поместили под стражу. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета Нацбезопасности.

"22 февраля текущего года по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший заместитель председателя КНБ Осипов М.С.", - говорится в сообщении.

23 февраля с санкции суда в отношении него применена мера пресечения – содержание под стражей.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - отметили в КНБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957565-zaderzhan-byvshiy-zamestitel-predsedatelya-knb-marat-osipov/