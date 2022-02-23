Похищенное во время январских событий оружие изъяли в ходе спецопераций в Алматы (видео)

Изъятое оружие. Кадр из видео: Polisia.kz

Две спецоперации по задержанию предполагаемых грабителей оружейных магазинов проведены в Алматы, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Стражами порядка задержаны трое подозреваемых в возрасте 25-27 лет. Часть похищенного оружия изъята в одном из домов в микрорайоне “Достык”, другая – в поселке Жамбыл, на территории Карасайского района Алматинской области.

Замначальника ДП Алматы Берик Абильбеков рассказал подробности. По его словам, задержанные ограбили охотничий магазин “Камерад”.

"Награбленное злоумышленники спрятали в подвале дома и присыпали песком. Изъято и приобщено к материалам уголовного дела 4 гладкоствольных ружья разных марок, автомат, 720 патронов, 5 охотничьих ножей, арбалет, оптический прицел и амуниция", - заявил он.

Абильбеков также добавил, что подозреваемые дали признательные показания и рассказали, как проникали в магазин.

Дело расследуют по статье "Хищение оружия боеприпасов, взрывчатых веществ”. Подозреваемых проверяют на причастность к другим преступлениям.

Напомним, что тайник с оружием нашли в центре Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957532-pohischennoe-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy-oruzhie-izyali-v-hode-spetsoperatsiy-v-almaty-video/