Непогода парализовала движение в десяти регионах Казахстана

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Накануне на большей части Казахстана разбушевалась непогода - из-за метели и снега на дорогах десяти регионах страны парализовало движение. В Нур-Султане отменяли авиарейсы, на севере и в центре Казахстана застряли десятки фур, а Алматы засыпало снегом.

Полицейские и спасатели десяти областей вызволяли из снежного плена выехавших в непогоду водителей, передает телеканал "Астана".

"По республике сохраняется тяжелая ситуация на автодорогах в южных регионах, восточных регионах, в Павлодарской и Карагандинской областях и на границе с Алматинской областью", - сообщил глава Департамента ликвидации ЧС МЧС РК Кахарман Оразалин.

Закрытие автодорог привело к скоплению большегрузов. На границе Карагандинской и Павлодарской областей встала почти сотня фур. Но дальнобойщики к ограничению движения относятся с пониманием.

"Надо ждать. Дальше поедешь – там хуже будет", - отмечает дальнобойщик по имени Николай.

Спасатели уже по традиции записывали видеообращения прямо с трасс, чтобы водители

Между тем в ВКО из-за метелей и буранов возможен сход лавин. Сегодня здесь также ожидается снегопад.

"На территории области остаются закрытыми 3 участка. Два - это территории республиканских трасс, еще один - это территория дороги областного значения. Помимо этого, на территории сохраняется лавиноопасность", - проинформировал замглавы ДЧС ВКО Дмитрий Титов.

В Нур-Султане же из-за непогоды вчера школьников перевели на "дистанционку", в аэропорту было задержано 17 рейсов. Столичные полицейские призывали автолюбителей воздержаться от дальних поездок.

Алматы, между тем, завалило снегом - в предгорных районах мегаполиса выпало до 30 см осадков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956282-nepogoda-paralizovala-dvizhenie-v-desyati-regionah-kazahstana-video/