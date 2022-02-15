17 рейсов задержали в аэропорту Нур-Султана из-за метели

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Сегодня в столице Казахстана непогода, из-за чего в аэропорту Нур-Султана задержаны 17 рейсов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря столичного аэропорта Анвара Шалекенова.

Информация о задержке рейсов представлена на официальном сайте Международного аэропорта Нур-Султана.

Скриншот: nn-airport.kz

Как уточнил пресс-секретарь авиагавани Анвар Шалекенов, всего задержано 17 рейсов.

"Из Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев задерживаются 10 рейсов на вылет и 7 рейсов на прилет в связи с метеоусловиями в столице.

Пассажиров просим узнавать актуальную информацию в call-центрах авиакомпаний и справочной аэропорта", - проинформировал Шалекенов.

Согласно данным портала Gismeteo, сегодня в Нур-Султане идет снег, наблюдается сильный ветер скоростью до 15 метров в секунду. Хотя столбики термометров показывают от 11 до 14 градусов ниже нуля, из-за ветра температура воздуха ощущается как 20 градусов мороза.

Отметим, что из-за непогоды сегодня в столице занятия для начальных классов перевели в онлайн-формат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956110-17-reysov-zaderzhali-v-aeroportu-nur-sultana-iz-za-meteli/