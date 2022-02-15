Воздержаться от дальних поездок призвали астанчан полицейские

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Столичные полицейские обратились к водителям в связи с непогодой, сообщается на официальном сайте ДП Нур-Султана.

В связи с ухудшением погодных условий и в целях безопасности стражи порядка рекомендуют воздержаться от дальних поездок на личном транспорте и при необходимости воспользоваться альтернативным пассажирским транспортом.

"Учитывая сложную метеорологическую обстановку в столице, рекомендуем не выпускать детей из дома без сопровождения взрослых. При движении на личном транспорте по улицам города, не создавать помехи колонам спецтехники коммунальных служб, осуществляющих уборку улиц, а также при необходимости оказывать помощь другим участникам дорожного движения", - говорится в сообщении ведомства.

Водителям транспортных средств, проезжающих город транзитом, необходимо осуществлять парковку только в обозначенных местах стоянки и не оставлять автомашины вдоль магистралей при выезде из города, предупреждают полицейские.

По данным ДП, с начала года на территории столицы зарегистрировано 3 620 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 45 человек травмированы.

"Просим водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать требования Правил дорожного движения", - обратились к водителям стражи порядка.

Напомним, что сегодня в столице Казахстана была непогода, из-за чего в аэропорту Нур-Султана задержаны 17 рейсов. Кроме того, из-за ухудшения погодных условий столичные школьники были отправлены на "дистанционку".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956270-vozderzhatsya-ot-dalnih-poezdok-prizvali-astanchan-politseyskie/