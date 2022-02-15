18 сантиметров снега выпало в Алматы: улицы расчищают более 600 единиц техники

Фото: акимат Алматы

К утру 15 февраля в Алматы выпало 15-18 см снега, в предгорных районах - 22-30 см снега. Коммунальные службы в круглосуточном режиме расчищают улицы мегаполиса, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Управление жилищной политики Алматы.

По данным ведомства, в горной местности выпало до 45 см снега.

С полуночи улицы города посыпают противогололедными материалами, организованы колонны спецтехники, которые убирают снег с проезжей части. Спецтехнику сопровождают патрульные полицейские.

Фото: акимат Алматы

"Для организации беспрепятственного пропуска автотранспорта в утренний час пик на магистральных улицах и в верхней части города сгребание снега произведено трижды.

Усилены работы по механизированной и ручной очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования", - говорится в сообщении управления.

На 8 часов утра с улиц мегаполиса вывезено 330 кубометров снега.

Всего в уборке снега задействовано 616 единиц техники и больше 1,4 тыс. дорожных рабочих.

Фото: акимат Алматы

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

По прогнозу "Казгидромета", снегопад завершится во второй половине дня. Днем в Алматы ожидается от 0 до 3 градусов мороза.

Между тем в аэропорту Нур-Султана из-за непогоды задержали 17 рейсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956117-18-santimetrov-snega-vypalo-v-almaty-ulitsy-raschischayut-bolee-600-edinits-tehniki-video/