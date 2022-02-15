Вторую смену в школах Нур-Султана перевели на "дистанционку" вслед за первой

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Сегодня, 15 февраля, в Нур-Султане занятия для начальных классов, занимающихся во вторую смену, пройдут в онлайн-формате из-за метели. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице Управления образования столицы.

"15 февраля 2022 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что в онлайн-формате проходят и уроки у учеников 0-4 классов, обучающихся в первую смену.

В столице сегодня непогода: по данным портала Gismeteo, скорость ветра достигает 15 м/с, идет снег. Из-за метели в столичном аэропорту задержали 17 рейсов.

Между тем южную столицу тоже засыпало снегом - с последствиями снегопада в Алматы борются сотни единиц техники и больше 1,4 тыс. рабочих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956151-uchenikov-vtoroy-smeny-v-nur-sultane-pereveli-na-distantsionku-vsled-za-pervoy-smenoy/