Гололед в Алматы: 114 ДТП произошло в городе за сутки

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За сутки с полуночи 8 февраля до полуночи 9 февраля в Алматы произошло 114 автоаварий, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Алматы.

Как сообщила официальный представитель Департамента Салтанат Азирбек, в 16 автоавариях за минувшие сутки пострадали 26 человек.

Спикер добавила, что осадки всегда осложняют дорожную обстановку, количество ДТП увеличивается в 2 и более раз.

Тем не менее, по словам Азирбек, самым главным фактором всегда является водительская дисциплина: культурное поведение на дороге, уважительное отношение к участникам дорожного движения и соблюдение ПДД.

Помимо этого, в Управлении жилищной политики города Алматы сообщили, что снег продолжит выпадать в Алматы до завтрашнего утра. Вместе с тем, в городе ожидается туман и гололедица на дорогах.

Температура воздуха днем составит от нуля до минус 2 градусов, ночью - минус 4-6 градусов.

Для предупреждения гололеда в городе дежурят 204 пескоразбрасывателя. Всего на работах по уборке снега будет задействованы 624 единицы спецтехники и 1538 дорожных рабочих.

Учитывая то, что в городе прогнозируется обледенение и образование снежного наката на проезжей части дорог, а также гололедица на тротуарах, в Управлении жилищной политики автолюбителей и пешеходов попросили соблюдать меры предосторожности.

Водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров. Пешеходам посоветовали соблюдать осторожность при движении на тротуарах из-за возможного образования гололедной пленки.

Напомним, что сегодня алматинские власти, а также Министерство внутренних дел обратились к казахстанцам в связи с ухудшением погоды.

Кроме того, из-за гололеда накануне в Алматы произошли массовые ДТП, в некоторых из них были пострадавшие. Ситуацию в городе комментировали в акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1955394-gololed-v-almaty-114-dtp-proizoshlo-v-gorode-za-sutki/