Снег в Алматы: в акимате обратились к водителям

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Власти Алматы в официальном Instagram акимата города обратились к водителям из-за непогоды в южной столице.

Горожан предупредили, что с 9 по 10 февраля в Алматы ожидается снег, туман, температура воздуха опустится ниже нуля. На дорогах прогнозируют гололедицу.

В целях предупреждения гололедных явлений организовано дежурство 204 пескоразбрасывателей. Всего в работах по уборке задействовано 624 единицы спецтехники и 1538 дорожных рабочих, отметили в управлении жилищной политики.

Автомобилистов и пешеходов призвали соблюдать меры предосторожности в связи с непогодой. Водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров.

Пешеходам рекомендовали быть аккуратными на тротуарах.

Напомним, что ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Алматы и ряде регионов страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955353-sneg-v-almaty-v-akimate-obratilis-k-voditelyam/