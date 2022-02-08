Массовое ДТП с участием около 20 авто произошло в Алматы (видео)

Место ДТП в Алматы. Фото: t.me/kris_p_almaty_official

Сегодня утром в Алматы произошла массовая автоавария: порядка 20 машин столкнулись на улице Жарокова, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеозаписи с места происшествия были опубликованы в Telegram-канале Kris.p.almaty | Official. Указывается, что инцидент произошел на улице Жарокова ниже проспекта Аль-Фараби.

Очевидцы засняли, как несколько авто стоят на дороге с включенными аварийными сигналами. По их словам, там столкнулись около 20 различных автомобилей.

Также на месте можно увидеть стражей порядка и других очевидцев происшествия. В районе места ДТП образовались сильные заторы.

Авторы роликов предупредили, что в городе сильный гололед и на дорогах очень скользко.

Всем автомобилистам рекомендовали быть осторожнее, планировать маршруты объезда и, по возможности, не выезжать в сторону проспекта Аль-Фараби и улицы Жарокова.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу ДП города Алматы за комментарием касательно случившегося.

Напомним, что в ночь на 7 февраля в Алматы был сильный снегопад. Кроме того, накануне синоптики предупреждали горожан о сходе лавин в алматинских горах.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955069-massovoe-dtp-s-uchastiem-okolo-20-avto-proizoshlo-v-almaty-video/