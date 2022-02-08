Более 25 ДТП за утро: в полиции Алматы обратилась к жителям города

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С 6 часов утра в южной столице произошло уже 25 ДТП, в 10 эпизодах есть пострадавшие, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Алматы.

В полиции в связи с гололедом участников дорожного движения призвали к бдительности и осторожности.

Как сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Манап Саттаров, с раннего утра в верхней части города произошло уже более 25 дорожно-транспортных происшествий, 10 из них - с пострадавшими.

"Понятно, что осадки и гололед значительно осложняют дорожную обстановку в городе: имеют место быть заторные явления, ухудшается пропускная способность автотранспорта.

Но, как показывает практика, чаще всего этим явлениям предшествует низкая дисциплина участников дорожного движения: некоторые водители не снижают скорость, создают аварийные ситуации, осуществляют опасные маневры, неуважительно относятся друг к другу. Пешеходы, между тем, перебегают дорогу в неположенном месте.

В совокупности указанные факторы негативно отражаются на дорожной обстановке в целом", - сказал Саттаров.

Напомним, что с утра стало известно о массовом ДТП в Алматы: на улице Жарокова столкнулись порядка 20 автомобилей.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955088-bolee-25-dtp-za-utro-v-politsii-almaty-obratilas-k-zhitelyam-goroda/