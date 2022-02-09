МВД Казахстана обратилось к водителям

Иллюстративное фото: ДП СКО

Министерство внутренних дел обратилось к казахстанским водителям с предупреждением, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Согласно прогнозами синоптиков, ухудшение погодных условий, обширный антициклон, сильные осадки в виде дождя и снега, а также усиление ветра и гололедные явления ожидаются с 10 по 12 февраля во всех регионах страны.

В этой связи стражи порядка обратились к казахстанским автомобилистам.

В МВД напомнили, что при движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, по укатанному снегу) необходимо строго соблюдать: дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений.

Водителей призвали заблаговременно планировать маршрут с учетом погодных условий и ограничить выезд за пределы населенных пунктов при ухудшении погоды.

Напомним, что с предупреждением к водителям ранее обращались алматинские власти.

Также мы сообщали, что в ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955378-mvd-kazahstana-obratilos-k-voditelyam/