МВД Казахстана обратилось к водителям

Министерство внутренних дел обратилось к казахстанским водителям с предупреждением, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.
Согласно прогнозами синоптиков, ухудшение погодных условий, обширный антициклон, сильные осадки в виде дождя и снега, а также усиление ветра и гололедные явления ожидаются с 10 по 12 февраля во всех регионах страны.
В этой связи стражи порядка обратились к казахстанским автомобилистам.
В МВД напомнили, что при движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, по укатанному снегу) необходимо строго соблюдать: дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений.
Водителей призвали заблаговременно планировать маршрут с учетом погодных условий и ограничить выезд за пределы населенных пунктов при ухудшении погоды.
Напомним, что с предупреждением к водителям ранее обращались алматинские власти.
Также мы сообщали, что в ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955378-mvd-kazahstana-obratilos-k-voditelyam/