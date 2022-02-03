Мародера, ограбившего торговый дом в Алматы, задержали в ЗКО (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

В Западно-Казахстанской области задержан подозреваемый, причастный к грабежам во время массовых беспорядков в Алматы, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Автомобиль "ВАЗ-2110", состоящий на российском учете, остановили во время рейда.

По имеющейся у полицейских оперативной информации, водитель 5 января во время массовых беспорядков в Алматы участвовал в разграблении торгового дома "Москва".

Он открыто похитил 31 сотовый телефон, 3 ноутбука и 3 планшета. В его машине стражи порядка обнаружили 23 мобильника.

По данному факту сейчас проводится досудебное расследование.

Отметим, что мародеров продолжают задерживать по всему Казахстану. Ранее в Алматинской области установили троих молодых людей, подозреваемых в краже сотовых телефонов из ТЦ "Молл Апорт" в южной столице.

Также мародера, ограбившего магазин в Алматы, задержали в Туркестане.

Посмотреть сюжет можно с 0.52 минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954484-marodera-ograbivshego-torgovyy-dom-v-almaty-zaderzhali-v-zko-video/