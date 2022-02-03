Больше 70 уголовных дел расследует транспортная полиция после январских беспорядков

Транспортная полиция расследует 72 уголовных дела в связи с январскими событиями. О ходе расследования уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками на объектах транспорта, рассказал замначальника ДП на транспорте Сарыкул Жоланов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Он отметил, что сейчас проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление людей, причастных к преступлениям и правонарушениям в период митингов. По массовым беспорядкам сотрудниками ДП на транспорте зарегистрировано 72 уголовных дела - в основном речь идет о кражах и грабежах.
По подозрению в совершении преступлений водворены в изолятор временного содержания 14 подозреваемых.
Жоланов сообщил, что по состоянию на 31 января 2022 года предварительная сумма заявленного ущерба на объектах транспорта составила свыше 530 млн тенге.
Всего сотрудники транспортной полиции у преступников изъяли похищенное имущество на общую сумму свыше 24,5 млн тенге, в том числе три автомашины, пять мобильных телефонов, а также денежные средства и одежду.
"Во время протестных акций преступниками совершено два нападения на объекты государственного значения. Это международный аэропорт Алматы и линейный отдел полиции в аэропорту Алматы — 1. Кроме того, нападению подверглись торговые объекты, расположенные внутри здания аэропорта", - сообщил Сарыкул Жоланов в ходе брифинга.
Он также добавил что в настоящее время на территории обслуживания ДП продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступных действий в период массовых беспорядков, кроме того, проводится пешее патрулирование территорий аэропортов и вокзалов нарядами полиции.
Напомним, что глава государства в своем недавнем интервью заявил, что во время беспорядков в страну прилетели боевики под видом гастарбайтеров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954446-bolshe-70-ugolovnyh-del-rassleduet-transportnaya-politsiya-posle-yanvarskih-besporyadkov/