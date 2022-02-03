Больше 70 уголовных дел расследует транспортная полиция после январских беспорядков

Нападение на аэропорт. Кадр из видео: ДП на транспорте

Транспортная полиция расследует 72 уголовных дела в связи с январскими событиями. О ходе расследования уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками на объектах транспорта, рассказал замначальника ДП на транспорте Сарыкул Жоланов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он отметил, что сейчас проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление людей, причастных к преступлениям и правонарушениям в период митингов. По массовым беспорядкам сотрудниками ДП на транспорте зарегистрировано 72 уголовных дела - в основном речь идет о кражах и грабежах.

По подозрению в совершении преступлений водворены в изолятор временного содержания 14 подозреваемых.

Нападение на аэропорт. Кадр из видео: ДП на транспорте

Жоланов сообщил, что по состоянию на 31 января 2022 года предварительная сумма заявленного ущерба на объектах транспорта составила свыше 530 млн тенге.

Всего сотрудники транспортной полиции у преступников изъяли похищенное имущество на общую сумму свыше 24,5 млн тенге, в том числе три автомашины, пять мобильных телефонов, а также денежные средства и одежду.

Нападение на аэропорт. Кадр из видео: ДП на транспорте

"Во время протестных акций преступниками совершено два нападения на объекты государственного значения. Это международный аэропорт Алматы и линейный отдел полиции в аэропорту Алматы — 1. Кроме того, нападению подверглись торговые объекты, расположенные внутри здания аэропорта", - сообщил Сарыкул Жоланов в ходе брифинга.

Он также добавил что в настоящее время на территории обслуживания ДП продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступных действий в период массовых беспорядков, кроме того, проводится пешее патрулирование территорий аэропортов и вокзалов нарядами полиции.

Аэропорт Алматы. Фото: ДП на транспорте

Напомним, что глава государства в своем недавнем интервью заявил, что во время беспорядков в страну прилетели боевики под видом гастарбайтеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954446-bolshe-70-ugolovnyh-del-rassleduet-transportnaya-politsiya-posle-yanvarskih-besporyadkov/