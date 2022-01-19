Появились кадры захвата акимата Актюбинской области

Кадр из видео: ДП Актюбинской области

Кадры захвата акимата Актюбинской области показали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве отметили, что 5 января во время митинга радикально настроенные люди захватили здание акимата Актюбинской области.

Бесчинствующая толпа разгромила несколько кабинетов, повредила и похитила бытовую и другую технику.

На кадрах видно, как участники беспорядков ломают мебель, бьют стекла и нападают на правоохранителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актобе штурмовали областной акимат. Также во время беспорядков протестующий на автомобиле наехал на силовиков. Как стало известно, погромщикам специально подвозили булыжники.

Предварительный ущерб зданию акимата составил 300 млн тенге. На его восстановление уйдет примерно 2-3 недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951913-poyavilis-kadry-zahvata-akimata-aktyubinskoy-oblasti/