33 млн тенге выплатили 17 пострадавшим от беспорядков в Алматы предпринимателям

Алматы после беспорядков. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

17 предпринимателей из Алматы, чей бизнес пострадал от рук участников беспорядков и мародеров, получили компенсационные выплаты. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Как отметили в пресс-службе премьера, региональные комиссии продолжают рассматривать заявки от предпринимателей, пострадавших во время беспорядков.

На утро 31 января через электронную платформу InfoKazakhstan.kz было подано свыше 2000 заявок на возмещение ущерба из Алматы, Шымкента, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

"Механизм возмещения ущерба предусматривает рассмотрение заявок по упрощенному порядку и на основании заключений судебной экспертизы по усмотрению заявителя. Для оперативного проведения экспертиз в Алматы работают 33 эксперта, дополнительно создан резерв из 68 судебных экспертов", - сообщили в пресс-службе главы правительства.

Отмечается, что первые компенсации уже поступили на счета обратившихся бизнесменов.

По состоянию на 17 января ущерб, нанесенный городу Алматы в результате беспорядков, превысил 112 млрд тенге. Только ущерб городским средствам регулирования дорожного движения составил 50 млн тенге - погромщики повредили 46 светофоров, более 120 стоек и панно, разобрали брусчатку на тротуарах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1953766-33-mln-tenge-vyplatili-17-postradavshim-ot-besporyadkov-v-almaty-predprinimatelyam/