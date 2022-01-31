Сагинтаев объяснил, почему не вышел к участникам беспорядков в Алматы (видео)

Бакытжан Сагинтаев. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Бакытжан Сагинтаев объяснил, почему не вышел к участникам массовых беспорядков.

Об этом он рассказал в интервью Арманжану Байтасову. Ролик появился на YouTube-канале бизнесмена.

Интервьюер поинтересовался, почему в начале беспорядков, 4 января, никто из акимата не вышел к митингующим и не начал переговоры.

По словам Сагинтаева, 4 января большое количество людей собралось на стадионе Almaty Arena. В этот момент там уже находились первые переговорные группы из сотрудников акимата Алатауского района и других управлений.

"Когда одномоментно там появились сначала 1-2 тысячи человек, и буквально за полчаса там стало уже более 3 тысяч, в это время со стороны улицы Момышулы, от проспекта Райымбека, поступило сообщение, что двигаются в сторону Almaty Arena примерно 500 человек с палками, прутьями, выкрикивая разные лозунги, агрессивно настроенные. Тогда начальник полиции направил туда 50 полицейских", - поделился Сагинтаев.

Однако, как добавил аким, всех 50 полицейских толпа просто "смела". Никто разговаривать с ними не стал. После этого эта агрессивная толпа присоединилась к основным митингующим и призвала всех пойти к площади и захватить акимат.

"Когда толпа пришла на площадь, она сразу же первым делом пошла в акимат. Они сразу зашли туда - в здании кроме охраны никого не было - потом через полчаса оттуда вышли, и на площади агрессия эта продолжалась.

У нас были не просто сотрудники акимата, мы всегда ставим общественников тоже. Потому что часто бывает, что (митингующие - прим. ред.) не принимают сотрудников акимата и больше слушают гражданских активистов. Они тоже там были. Потом они сказали: "Разговаривать здесь не с кем. Ситуация другая". Это не тот митинг, который обычно проходит - они что-то говорят, у них есть какие-то требования, какие-то мысли, запросы. Здесь другой случай", - рассказывает Сагинтаев.

Аким добавил, что 4 января митингующие не крушили здание акимата - они побывали на первом этаже, после чего снова вышли на площадь.

Но 5 января, как объясняет Сагинтаев, на улицах уже не было мирных протестующих, была только агрессивно настроенная толпа, при чем у многих участников было оружие. Как отметил аким, они были подготовлены и точно знали, что нужно делать.

Разговаривать с этими людьми было бесполезно, считает аким.

"Абсолютно. Из здания акимата вытаскивали, потом палками избивали. Хочу сказать, что 5 января еще ни у кого оружия не было (из полицейских и правоохранителей - прим. ред.). Сила наших правоохранителей – это 2800 человек. В их числе патрульные службы, сотрудники управления специализированной службы охраны, которые стратегические здания охраняют, они стояли по своим объектам. Основные, кто был задействован, - это порядка 400 человек Нацгвардии и около 300 человек специального отряда быстрого реагирования. Вот как противостоять?" - вопрошает Сагинтаев.

Аким ответил на вопрос, почему алматинцев не проинформировали о происходящем.

"Когда события уже произошли, усиливались, я понимал, что творится и чем я должен заниматься. Выходить каждый час и что-то докладывать и тратить на это время или заниматься другими вопросами - безопасности, сохранения города.

У нас сил не было, а для того, чтобы эти силы привести, это разговоры с министром обороны, внутренних дел, руководителем администрации.

Я понимал, что потом будет шквал критики в мой адрес. В тот момент я не думал о своем имидже, думал о безопасности горожан. Если не приложу все усилия и не притащу дополнительные силы на защиту города, то зачем я тогда тут сижу?" - поделился аким.

Он рассказал также, что, когда разговаривал с главами МВД, Минобороны, он просил направить в Алматы дополнительные силы. Но тогда ему сказали, что такая же ситуация происходит еще в 11 регионах страны, поэтому направить силы в Алматы не представлялось возможным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1953750-sagintaev-obyasnil-pochemu-ne-vyshel-k-uchastnikam-besporyadkov-v-almaty-video/