"Меня жестко накрыло": оказавшаяся запертой в самолете Наzима рассказала о своем состоянии

Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Казахстанская певица Наzима призналась, что чувствовала себя ужасно после трагических событий в стране, когда она сама оказалась запертой в самолете в захваченном аэропорту. Артистка заявила, что давно не испытывала такой тревоги, передает NUR.KZ.

В Instagram Наzима поделилась с поклонниками своими чувствами.

"У тебя все получится. Я в тебя верю. Не слушай никого. Ты и только ты можешь изменить свою жизнь. В свете последних событий я совсем не хотела выходить в свет. Признаюсь честно, меня жестко накрыло. Я вроде улыбалась, общалась, была с семьей. Но такой тревоги в душе давно не испытывала. Плюс заболела не на шутку, лечилась долго.

Все не просто так — и это знаки. Что, возможно, что-то нужно менять в своей жизни. И я готова к переменам", - заявила певица.

Она отметила, что сейчас занимается "восстановлением души, целостности, и развития в целом".

"Фокус на творчество и работы над собой, духовный рост, режим, дыхательные практики и спорт. Стала к себе бережнее относиться, особенно к разного рода ситуациям, потому что пошел слив энергии. Благодарю своих любимых, что всегда рядом — ваша поддержка бесценна", - написала Наzима.

Напомним, ранее Наzима рассказала, как провела 15 часов в самолете в аэропорту Алматы, захваченном во время беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953730-menya-zhestko-nakrylo-okazavshayasya-zapertoy-v-samolete-nazima-rasskazala-o-svoem-sostoyanii/