Ущерб от разбитых светофоров и дорожных знаков в Алматы составил 50 млн тенге

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Руководитель управления городской мобильности акимата Алматы Гани Мырзаханов во время брифинга в РСК рассказал о том, что ущерб городским средствам регулирования дорожного движения в результате беспорядков составил 50 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Руководитель управления городской мобильности сообщил, что были повреждены 46 светофоров, 12 из которых повреждены значительно, а также более 120 знаков, стоек и панно.

"Насколько вы видите, все светофоры мы восстановили, знаки тоже привели в соответствие. По дорожной инфраструктуре: разрушено покрытие на больше чем 2 тыс. квадратных метров тротуаров. В основном, это касается брусчатки на разделительной полосе по проспекту Райымбека, частично по Толе би и в районе Площади Республики. Все восстановительные работы выполнены", - рассказал Гани Мырзаханов.

Он также отметил, что было нарушено дорожное асфальтное покрытие в местах, где горела техника и где жгли костры.

"Мы сразу запустили асфальтобетонный завод и на участках более 2 тыс. квадратных метров было отремонтировано дорожное покрытие. Общий ущерб сейчас подсчитывается, готовится сметная документация. Эту работу мы продолжаем. Точную сумму ущерба назвать пока не могу, но могу сказать, что по техническим средствам регулирования дорожного движения ущерб составил порядка 50 млн тенге. Точный расчет будет готов в ближайшие дни", - сказал руководитель управления городской мобильности.

Раннее в акимате Алматы заявляли, что ущерб, причиненный бизнесу в Алматы, составил 112 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952640-uscherb-ot-razbityh-svetoforov-i-dorozhnyh-znakov-v-almaty-sostavil-50-mln-tenge/