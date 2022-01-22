Куда звонить, чтобы узнать о содержащихся в СИЗО после беспорядков в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель председателя КУИС МВД РК Мейрам Аюбаев на пресс-конференции в СЦК рассказал, куда звонить, чтобы получить информацию о лицах, содержащихся в следственных изоляторах после массовых беспорядков, передает корреспондент NUR.KZ.

По его словам, все лица при поступлении с изоляторов временного содержания проходят обязательный медицинский осмотр и принимаются с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

При выявлении телесных повреждений или каких-либо заболеваний им оказывается медицинская помощь. О каждом факте информируют прокуратуру.

В случае невозможности оказания квалифицированной медицинской помощи в учреждении арестованных доставляют в больницы, где они проходят лечение в охраняемых палатах.

"На сегодняшний день в таких условиях находится 31 человек, из них 29 - в больницах Алматы, по одному - в Атырау и Кызылорде. Все телесные повреждения были ими получены до прибытия в следственные изоляторы", - отметил Мейрам Аюбаев.

Также он сообщил, что в КУИС и всех региональных департаментах организованы call-центры, куда можно обратиться, чтобы получить информацию о лицах, содержащихся в СИЗО, а также по другим интересующим вопросам.

"В эти call-центры могут обращаться также и адвокаты. Хочу заверить, что нами принимаются все необходимые меры по неукоснительному соблюдению конституционных прав граждан", - заявил замглавы КУИС.

Фото: КУИС МВД РК

Фото: КУИС МВД РК

Фото: КУИС МВД РК

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что в Казахстане арестовали 464 человека по делам о терроризме и массовых беспорядках.

Также стало известно, что 16 уголовных дел расследуют о превышении власти, смертях и пытках задержанных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952496-kuda-zvonit-chtoby-uznat-o-soderzhaschihsya-v-sizo-posle-besporyadkov-v-kazahstane/