"Аким рассмеялся в лицо на приглашение отведать плова": видео прокомментировали в Талгаре

Кадр из видео: instagram.com/talgar_akimat

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина утверждает, что якобы глава Талгарского района Алматинской области Кайдар Абдыханов рассмеялся ему в лицо на его приглашение отведать плова. Ситуацию прокомментировал районный акимат на своей официальной странице в Instagram.

На видео мужчина в черной куртке критикует поведение акима Талгарского района.

"Конкретно я вас остановил. Я никогда в жизни таких высокомерных людей не встречал. Как вы вышли ко мне, как вы сказали, как сфотографировали меня, как я стою в жилетке на три размера меньше меня, а потом уехали.

Тогда я вам сказал: "Кайдар Алиханович, через 15 минут будет плов, пойдемте с нами отведаете". Вы мне в лицо рассмеялись. Вот этого я вам никогда не прощу, не забуду. Чисто по-человечески халықпен бірге болмадыңыз! Мен сізге бетіңізге айтайын!" - говорит мужчина на видео.

В акимате сообщили, что случай произошел в ночь с 8 на 9 января у въезда в село Кызылту. Аким Талгарского района в это время объезжал блокпосты.

"Акиму действительно было предложено отведать плова. Еду готовили сами жители, которые в ту ночь были в числе дружинников. Но, так как здесь в этот момент пили чай и грелись один из полицейских и несколько жителей, аким района не хотел их смущать и вежливо отказался со словами: "Рахмет, жігіттер, келесі постқа бару керек, өздерің жей беріңдер, ас болсын!" (Спасибо, нужно ехать на следующий пост, кушайте сами, приятного аппетита)", - рассказали в ведомстве.

Свидетелями данного разговора являются десятки жителей, которые тогда стояли рядом.

"Видео, где говорится, что якобы аким рассмеялся в лицо, быстро распространилось в Сети. Некоторые люди сделали репост с заголовком "Оскорбить, рассмеявшись в лицо, а потом еще и прессовать".

Но у нас имеется видео, где снято, как на самом деле прошел разговор акима района с жителями на том блокпосту.

Мужчина, который обвиняет главу района в высокомерии, также присутствует на этом видео", - заявили в акимате и в подтверждение опубликовали вышеуказанные кадры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952505-akim-rassmeyalsya-v-litso-na-predlozhenie-otvedat-plova-video-prokommentirovali-v-talgare/