Кредиты казахстанцев, погибших во время январских беспорядков, спишут

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Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР РК Александр Терентьев на брифинге в СЦК заявил, что кредиты погибших во время беспорядков казахстанцев будут списаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Терентьев сообщил, что в соответствии с поручением кредиты погибших военнослужащих во время беспорядков в настоящее время подлежат списанию.

"Такая же работа будет проведена агентством по спискам погибших гражданских лиц в ходе беспорядков. В настоящее время эта работа проводится", - добавил он.

Он напомнил, что учрежден порядок предоставления отсрочки платежей по займам физических и юридических лиц, пострадавших в связи с режимом ЧП.

"Как я уже говорил, для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов погибших проведена работа по списанию.

Такая же работа будет проведена в отношении гражданских, погибших во время событий. В настоящее время заявлений от гражданских лиц не поступало, списки запрошены, работа по данному направлению будет проводиться агентством совместно с финансовыми институтами", - резюмировал спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате беспорядков по всему Казахстану в начале января погибли не менее 225 человек.

Алматинские власти позже называли число погибших только в пределах Алматы - 160 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952195-kredity-kazahstantsev-pogibshih-vo-vremya-yanvarskih-besporyadkov-spishut/