Тайники с арсеналом, похищенным из оружейного магазина в Алматы, нашли в горах

Фото: ДП Алматинской области

В горной местности Алматинской области обнаружены тайники с арсеналом, похищенным из оружейного магазина в южной столицы. Подозреваемым оказался 21-летний парень, в отношении которого возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

14 января сотрудники полиции Енбекшиказахского района выявили одного из участников массовых беспорядков в Алматы.

Согласно оперативной информации, у подозреваемого имелось огнестрельное оружие, похищенное в одном из оружейных магазинов южной столицы. 21-летний житель села Кызылжар был доставлен в полицию и вскоре согласился сотрудничать.

Фото: ДП Алматинской области

"Подозреваемый пояснил, что во время массовых беспорядков стал случайным свидетелем разграбления оружейного магазина "Алпамыс". Неизвестные якобы передали ему на сохранение карабин, ружье и множество боеприпасов различного калибра.

Задержанный добровольно указал два тайника в горной местности, где спрятал похищенное оружие. Там обнаружены карабин Вепрь и двуствольное охотничье ружье МР-27ЕМ 12 калибра, а также большое количество патронов к различному виду оружия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Изъятое оружие приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного по ст.287 ч.3 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Ранее сообщалось, что задержаны подозреваемые в разграблении ломбарда на "Алтын Орде".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952171-tayniki-s-arsenalom-pohischennym-iz-oruzheynogo-magazina-v-almaty-nashli-v-gorah/