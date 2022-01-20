"Мирные протестующие не убивают гражданских на улицах": Таймерденов о январских событиях в Алматы

Канат Таймерденов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Начальник ДП Алматы Канат Таймерденов рассказал о событиях 5 января текущего года. Он отметил, что стражам порядка пришлось столкнуться не с мирными протестующими, а с организованными группами боевиков, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

По его словам, толпы погромщиков собрались сразу в нескольких районах города, примерно на одинаковом удалении от площади Республики. Таймерденов отметил, что в один момент они все выдвинулись в ее сторону.

Подразделения полиции и военных неоднократно пытались выставить им заслоны, при этом имея из вооружения только щиты, резиновые дубинки, светошумовые и газовые гранаты, отметил начальник ДП.

Он подчеркивает, что стражам порядка пришлось столкнуться уже не с мирными митингующими. Таймерденов уверен, что полицейские встретились с хорошо организованными группами боевиков и погромщиков, в арсенале которых были биты, обрезки арматуры, железные трубы, камни.

По словам Таймерденова, при виде силовиков они, не раздумывая, нападали на них и избивали со звериной жестокостью, брали в плен и даже использовали захваченных военных и полицейских в качестве живого щита.

"Все эти разговоры о том, что митинг был мирным, не имеют никаких оснований и те люди, кто в эти дни был в городе, прекрасно это видели и знают. И понимают, что тот, кто взял в руки оружие, нападает на полицию, здания госорганов, крушат и поджигают их, убивают полицейских, военных и гражданских – это и есть террористы и никак по-другому их не назвать. Мирные протестующие не останавливают машины, угрожая оружием, не отбирают их, не расстреливают тех, кто отказывается выполнять их требования и помогать им, не убивают гражданских на улицах. Поэтому, когда президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что на город напали террористы, он был совершенно прав. Иначе, как террором, их действия не назвать", - заявил Канат Таймерденов.

Ранее стало известно о задержании мужчин, которых подозревают в раздаче оружия участникам беспорядков. Кроме того, полиция установила места захоронения тел, похищенных из моргов Алматы в дни беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952123-mirnye-protestuyuschie-ne-ubivayut-grazhdanskih-na-ulitsah-taymerdenov-o-yanvarskih-sobytiyah-v-almaty/