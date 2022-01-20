Таймерденов дал оценку действиям полицейских Алматы во время штурма ДП

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Начальник ДП Алматы Канат Таймерденов дал оценку действиям своих сотрудников во время январских событий. Вспоминая пережитые часы штурма, он отдельно отметил слаженность действий стражей порядка, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Таймерденов отметил, что в тот момент помимо дежурной смены и сотрудников служб аппарата ДП Алматы в обороне здания принимали участие и сотрудники алматинской академии МВД.

"Но даже при этом, в количественном соотношении, у нападавших было значительное преимущество. Везде наши сотрудники, как бы банально это ни звучало, защищались отважно. Помимо ДП одновременно боевики напали еще на несколько наших районных подразделений: Алмалинский (при защите погибли два сотрудника полиции), Ауэзовский, Жетысуский, Медеуский, Бостандыкский районные управления полиции, административное здание местной полицейской службы", - отметил начальник ДП.

Он отметил, что полицейские понимали, что здания нужно отстоять, так как внутри находилось боевое оружие.

Таймерденов обратил внимание, что силы обороны были крайне ограничены, потому что объекты полиции разбросаны по городу, и было необходимо защищать их все.

"И именно поэтому я сейчас говорю, что всем сотрудникам, кто их оборонял, нужно отдать должное за то, что они устояли. Нас действительно было немного. И, что меня поразило и сильно обнадежило, то, что в этой ситуации у сотрудников не было паники и страха, а все просто сплотились на глазах, стали одним целым, четко работавшим, отлаженным механизмом, одним "кулаком". Атаки на департамент полиции закончились только перед самым рассветом, около половины седьмого утра 6 января, когда оставшиеся в живых вооруженные боевики поняли, что их планы провалились", - сообщил он.

По его словам, нападавшие сумели забрать большую часть своих убитых соратников и покинуть место битвы.

Таймерденов сообщил, что через несколько часов к охране здания ДП подключились военные на бронетехнике.

Напомним, что недавно о штурме ДП Алматы рассказывал один из полицейских, который держал оборону вместе с коллегами.

Ранее городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом подчеркивал, что нападение на департамент полиции Алматы было четко спланировано, нападавшие имели специальную подготовку и экипировку.

Не так давно о штурме зданий алматинского департамента полиции рассказывала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952145-taymerdenov-dal-otsenku-deystviyam-politseyskih-almaty-vo-vremya-shturma-dp/