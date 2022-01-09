Оперштаб: Штурм на департамент полиции Алматы был четко спланирован

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Нападение на департамент полиции Алматы было четко спланировано, нападавшие имели специальную подготовку и экипировку. Такое заявление распространил городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

По информации, которую телеканалу "Хабар 24" предоставили в оперштабе, это подтверждает видео, оказавшееся в распоряжении следственных органов.

"Изъято из незаконного оборота 18 единиц огнестрельного оружия и 314 боеприпасов к ним. В числе задержанных есть активные участники штурма на здание ДП города Алматы в ночь на 6 января. Призываем граждан сохранять спокойствие", – сообщила официальный представитель алматинского городского оперштаба по борьбе с терроризмом Салтанат Азирбек.

По словам Азирбек, всего с начала антитеррористической операции удалось задержать 852 участника террористических акций, массовых беспорядков, мародерства и других преступлений.

От бандитских группировок, по тем же данным, удалось зачистить несколько объектов. В их числе – резиденция президента, акимат, площадь республики, микрорайон Думан, жилой массив, прилегающий к торговому центру Car City, а также Ауэзовский и Наурызбайский районы.

Ранее в МВД рассказали о том, как террористам удалось устроить беспорядки в Алматы. Корреспондент NUR.KZ побывал в местах, где еще недавно проходили незаконные акции протеста, и рассказал о том, что происходит в городе после погромов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950141-opershtab-shturm-na-departament-politsii-almaty-byl-chetko-splanirovan/