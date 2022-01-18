Алматинский полицейский рассказал о штурме городского департамента

Департамент полиции Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Старший инспектор управления специальной и мобилизационной подготовки ДП Алматы Актан Зайнолда рассказал, как во время беспорядков он с коллегам держал оборону зданий департамента, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

По его словам, 5 января был объявлен спецплан.

"Вечером 5 января после объявления спецплана мы стали выставляться на свои посты по охране административных зданий Департамента полиции города Алматы. Нашей задачей было не допустить проникновение террористов в наши здания ДП и не дать им завладеть оружием, поскольку грозила большая угроза безопасности граждан и стране, в целом", - рассказал полицейский.

Страж порядка подчеркнул, что нападавшие не были дилетантами. По его словам, речь идет о хорошо обученных штурмовиках.

"Террористы были хорошо подготовлены. Здания атаковали с 4-5 сторон. Кроме того, отвлекали наше внимание, проезжая на машинах рядом с Департаментом. Затем с этих автомобилей преступники стали стрелять. Моя позиция была на третьем посту, где мы на протяжении ночь отражали вооруженный штурм. Каждого полицейского мы закрепили по боевым позициям", - вспомнил Зайнолда.

К счастью, как отметил Актан, никто из сотрудников полиции в той схватке не погиб. Он утверждает, что в тот момент не думал о своей безопасности, ведь на чаше весов стояла безопасность наших граждан.

"Мы поддерживали друг друга. Важно было с честью дать отпор вооруженным террористам и не дать завладеть оружием. Что и было сделано. Во главу угла мы поставили защиту мирного населения и города", - отметил Актан Зайнолда.

Напомним, ранее городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом подчеркивал , что нападение на департамент полиции Алматы было четко спланировано, нападавшие имели специальную подготовку и экипировку.

Спецоперация была затруднена, поскольку террористы прикрывались мирным населением, отмечали в полиции.

Также о штурме зданий алматинского департамента полиции рассказывала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951769-almatinskiy-politseyskiy-rasskazal-o-shturme-gorodskogo-departamenta/