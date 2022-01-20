Полиция установила места захоронения тел, похищенных из моргов Алматы в дни беспорядков

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в интервью блогеру Бейбиту Алибекову рассказал, что полиции удалось установить места захоронения тел, похищенных из моргов Алматы боевиками.

Интервью появилось на YouTube-канале Алибекова.

16 января глава ДП Алматы Канат Таймерденов сообщил, что в дни беспорядков в южной столице неизвестные 7 раз напали на местный морг и похитили больше 40 тел погибших.

Как рассказал в интервью Абдрахманов, полиции удалось найти места захоронения этих тел.

"Мы устанавливаем места их захоронения. В принципе, уже установили. Вот смотрите, давайте я просто пример приведу. Те наступления, которые по улице Масанчи шли к нам, в сторону нашего здания, было же ликвидировано определенное количество нападавших. И ни одного трупа у нас нет. Они (боевики - прим.ред.) с этих перекрестков забрали их.

Это делается для чего? Если у нас есть тело человека, его можно идентифицировать, установить его личность, это будет не проблема понять, кто он. В этой связи они все свои трупы погрузили и увезли отсюда, пока мы оборонялись до утра. На следующий день вышли на уличный осмотр, мы обнаружили всего один труп - это тело водителя "КамАЗа", который нападавшие забрали у военных", - рассказал Абдрахманов.

На этом "КамАЗе" нападавшие пытались протаранить ворота департамента полиции.

"Они и этот труп пытались забрать, но мы не дали этого сделать. К нему до пяти утра они пытались добраться и его тоже забрать", - рассказал замглавы ДП.

Говоря об общем числе погибших, Абдрахманов отметил, что в дни беспорядков в городские морги с признаками насильственной смерти было доставлено 151 тело.

"По всем назначены экспертизы, все тела вскрыты. Эксперты установят, что было в организмах у этих людей", - добавил полицейский, отвечая на вопрос о возможном наркотическом опьянении некоторых участников беспорядков.

Ранее глава ДП полиции Алматы Канат Таймерденов рассказал об атаках на здания департамента полиции в дни беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952092-politsiya-ustanovila-mesta-zahoroneniya-tel-pohischennyh-iz-morgov-almaty-v-dni-besporyadkov/