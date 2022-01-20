Задержаны подозреваемые в раздаче оружия в ходе беспорядков в Алматы (видео)

Задержанный. Кадр из видео: Polisia.kz

Нескольких мужчина задержали в Алматы. Предполагается, что они вынесли оружие из оружейного магазина и стали раздавать его участникам беспорядков, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Замначальника ДП Алматы Берик Абильбеков озвучил подробности. Возраст задержанных - 19-20 лет.

"Установлено, что в период массовых беспорядков подозреваемые вынесли из оружейного магазина оружие и стали раздавать его собравшимся на площади Республики. Личности подозреваемых были установлены сотрудниками управления криминальной полиции в ходе проведения оперативных мероприятий", - пояснил Абильбеков.

Подозреваемых задержали на одном из рынков Алматы. В настоящее время их поместили под стражу. Проверяется их причастность к другим преступлениям.

В полиции подчеркнули, что момент раздачи оружия участникам беспорядков попал в объектив камер очевидцев трагических событий. Это видео было опубликовано в соцсетях.

Подозреваемые рассказали о произошедшем.

"Мы совершили нападение на оружейный магазин. Была группа людей, которая заставила нас это сделать. Потом половину из похищенного нами оружия они забрали себе, махали автоматами. Я был за рулем белого Lexus", - сообщил один из них.

Второй подозреваемый также сообщил, что они сделали это под давлением.

"Это были люди в противогазе, вооруженные автоматами и ножами. Они нам приказали быстро вынести оружие и отвезти его. Мы это делали из-за страха, на нас эти люди оказывали давление. Как тут не бояться людей с автоматами?" - пояснил он.

По словам третьего, им велели отвезти оружие на площадь.

"Мы ездили по городу на машине, подъехали к оружейному магазину, его уже на тот момент грабили. В нашу машину загрузили оружие и велели отвезти на площадь", - заявил мужчина.

Полицейские подчеркнули, что уже приступили к установлению личности координаторов этой группы и истинного мотива действий задержанных.

В настоящий момент досудебное расследование ведется по нескольким статьям УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952105-zaderzhany-podozrevaemye-v-razdache-oruzhiya-v-hode-besporyadkov-v-almaty-video/