Задержаны подозреваемые в разграблении ломбарда на "Алтын Орде"

Фото: ДП Алматинской области

Установлены подозреваемые в разграблении ломбарда на рынке "Алтын Орда" во время массовых беспорядков. В материалах дела фигурируют двое ранее судимых жителей Карасайского района, у которых изъята часть похищенных ювелирных изделий, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Владелец ломбарда рассказал, что кража произошла во время массовых беспорядков в Алматы 4-6 января. Неизвестные разломали дверь и вскрыли металлический сейф. Среди похищенного имущества оказались золотые и серебряные изделия на несколько миллионов тенге.

Фото: ДП Алматинской области

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности двоих ранее судимых 30-летних мужчин. Оба проживают в Карасайском районе и ранее привлекались к ответственности за кражи.

Задержанные отрицают свою причастность к краже, но именно у них была обнаружена и изъята часть похищенных украшений", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Подозреваемые помещены под стражу. Расследование проводится по ст.188 ч.3 УК РК (Кража). Изъятые ювелирные изделия приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Ранее сообщалось, что предполагаемого мародера с телефонами и планшетами задержали в Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952102-zaderzhany-podozrevaemye-v-razgrablenii-lombarda-na-altyn-orde/