"Кроме сочувствия ничего не получили": пострадавшие от беспорядков предприниматели

Алматы после беспорядков. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Режим ЧП в стране отменили, и срок отсрочки по кредитам, действовавшей только на этот период, уже истек. Это значит, что предпринимателям нужно исполнить долговые обязательства, однако многие из них еще даже не восстановили свой бизнес после нанесенного в результате беспорядков и мародерств ущерба.

Корреспонденты телеканала "Астана" поговорили с алматинкой Светланой Чусовитиной, ювелирный салон которой разгромили участники беспорядков. Но предпринимательница уверена: это было не просто мародерство, а четко спланированное ограбление. Эти же преступники, по ее словам, обчистили сразу несколько магазинов с драгоценностями. Как итог - убытки в десятки миллионов тенге.

Примечательно, что в страховых компаниях Светлане, как и другим предпринимателям, в компенсации отказали, заявив, что это не страховой случай, а форс-мажор.

Есть надежда на помощь от нацпалаты предпринимателей, но пока и от нее никакой конкретики бизнесмены не дождались.

"Кроме сочувствия мы ничего не получили. Я понимаю всю ту ситуацию, всю боль, которую испытывают предприниматели, неважно, чем он занимался - ювелиркой или другим видом деятельности.

Но этот вопрос в нашей стране не отработан, непонятен алгоритм по товару. Нигде не указано, какой-то процент будет возвращаться от суммы или полная стоимость. Только лишь перечислили те пункты, которые везде опубликованы. Никакой другой информации я не получила", - рассказала директор ювелирного салона Светлана Чусовитина.

Ранее эту проблему поднимали и депутаты мажилиса. В частности, Ерлик Омиргали обвинил в бездействии палату предпринимателей, которая призвана защищать интересы отечественного бизнеса. Мажилисмен также призвал правительство обязать все банки и микрокредитные организации ввести отсрочку всех займов как для физических, так и для юридических лиц на 90 дней для проведения ремонта и восстановления доходов.

В НПП "Атамекен" в ответ на критику оправдались тем, что не все их меры, предложенные для поддержки бизнеса, были учтены уполномоченным госорганом. А выдача справок о форс-мажоре - международная практика.

"Минэкономики не в полной мере учел данные меры, которые существенно помогли бы бизнесу и дали понимание по дальнейшим действиям. Надеемся, что они будут рассмотрены и учтены в программе действий правительства на 2022 год, разрабатываемый Минэкономики по поручению главы государства", - говорится в сообщении нацпалаты.

По словам самих предпринимателей, сейчас им крайне необходима отсрочка по налогам и банковским выплатам. У многих из них есть кредиты, а бизнес после беспорядков так и не был запущен.

Кроме того, люди просят призвать к ответственности страховые компании, которым они исправно платят.

Будут ли учтены все их предложения в программе действий правительства, пока неясно. Сейчас казахстанский бизнес остается в полном неведении - что делать дальше и как отдавать долги за товар, который попросту разграбили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952036-krome-sochuvstviya-nichego-ne-poluchili-postradavshie-ot-besporyadkov-predprinimateli/