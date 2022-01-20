39 человек, участвовавших в митингах в Казахстане, задержали транспортные полицейские

Иллюстративное фото: департамент полиции на транспорте

За пять дней оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудники департамента полиции на транспорте задержали 39 человек, которые, по версии правоохранителей, участвовали в беспорядках по всему Казахстану, сообщается на официальном сайте департамента полиции на транспорте.

Несмотря на снятие режима ЧП и отмену комендантского часа, правоохранители продолжают проверять документы, машины, съемные квартиры и хостелы. Транспортная полиция также проводит ОПМ "Правопорядок".

"В отработке задействованы все силы и средства ведомства. Для охраны общественного порядка созданы оперативно-мобильные группы", - сообщил начальник департамента Онал Бекиев.

Ежедневно на службу заступает более 400 сотрудников департамента полиции на транспорте.

С 14 по 19 января транспортные полицейские доставили в правоохранительные органы почти 3 тысячи человек, в том числе 85 иностранцев.

"Среди доставленных были установлены и задержаны 39 граждан, которые участвовали в незаконных митингах 5-6 января", - резюмировал Бекиев.

Казахстанцев, ставших свидетелями правонарушения или преступления, просят обращаться в полицию по номерам 102 или 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952032-39-chelovek-uchastvovavshih-v-mitingah-v-kazahstane-zaderzhali-transportnye-politseyskie/