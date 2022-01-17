Груженный похищенными товарами и оружием Mercedes задержали в Алматинской области

Фото: instagram.com/police_almobl

На автодороге Алматы-Бишкек задержали Mercedes, доверху груженный похищенными товарами и оружием. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции Алматинской области в Instagram.

Задержан и помещен под стражу 23-летний житель Тараза, пытавшийся перевезти в своей машине товары и огнестрельное оружие, похищенные в ходе массовых беспорядков.

Фото: instagram.com/police_almobl

Подозреваемого в мародерстве остановили 7 января на 59 км трассы Алматы-Бишкек в Жамбылском районе.

Фото: instagram.com/police_almobl

В его Mercedes-Benz 200 были обнаружены товарно-материальные ценности (жесткий диск, наушники, флеш-карты, мужская и женская одежда), а также карабин КО-91/30 калибра 7,62 мм.

Фото: instagram.com/police_almobl

Молодой человек доставлен в полицию. По факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.191 (Грабеж), ст.291 (Хищение оружия) и ст.287 (Хранение оружия) УК РК.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматинской области задержали предполагаемого мародера, в квартире которого нашли женские сумки и косметику из торгового дома южной столицы. Также еще у других групп мужчин изъяли оружие и бытовую технику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951451-gruzhennyy-pohischennymi-tovarami-i-oruzhiem-mercedes-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti/